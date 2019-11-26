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هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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خدير نبيل
خدير نبيل
محمود حنفي
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أعربت المطربة الشابة هدير نبيل، عن استيائها الشديد من تدوال بعض الشائعات التي نسبت لها مؤخرًا، مؤكدة أنها لم تدلي بأي تصريحات صحفية في الفترة الأخيرة.


وأكدت "هدير" أن ما نشر على بعض المواقع الإخبارية لم تعلم عنه شيء، وإنما صدر عن شخص تحدث نيابة عنها، لافتة إلى أنها كانت تعلم بأنه سيرد على شائعة "الشذوذ" ولكن ليس بالطريقة التي نشر بها الخبر، خاصة أنه هاجم بعض النجمات ونسب لهن تصريحات لم تصدر عنهن.  


وكانت بعض الموقع الإخبارية نشرة خبرًا مفاده أن المطربة "هدير نبيل" أكدت أن ما تردد حول كونها شاذة جنسيا ليس إلا إشاعات وإفتراءات بسبب الغيرة من بعض نجمات الغناء، بعد ما حققت كليباتها الثلاثة التي طرحتها في الأسواق نجاحا كبيرا، وحققت جدلا واسعا بسبب اللوك الذي ظهرت به، وقصة الشعر التي تشبه قصات الرجال، وإرتدائها ملابس تشبه ملابس الرجال. يذكر أن المطربة هدير نبيل، طرحت مؤخرًا 3 كليبات وحققت نجاحًا كبيرًا وآخرها كليب خاص بأغنية "حكايات الحب" وظهرت بإطلالة غريبة كعادتها. الأغنية من كلمات الشاعر السيد على وألحان الملحن أحمد الشرقاوى وتوزيع زوم، وديجيتال ماستر ماهر صلاح. تم تصوير الكليب في مدينة كوالالمبور فى ماليزيا على مدار يومين، تحت إدارة المخرج حسام بدران.
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
هدير نبيل توضح حقيقة تصريحاتها حول "الشذوذ" (صور)
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