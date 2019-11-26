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يلا شوت NOW.. العراق وقطر بدون تقطيع لايف KOOORA مشاهدة مباراة العراق وقطر أون لاين HD

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:10 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يقص منتخب قطر شريط مشواره في بطولة كأس الخليج بنسختها الـ24 عندما يواجه العراق في السادسة والنصف مساء باستاد خليفة الدولي في مباراة الافتتاح.

تشارك في بطولة كأس الخليج ثمانية منتخبات تم تقسيمها إلى مجموعتين، حيث في المجموعة الأولى منتخب الإمارات إلى جانب منتخبات قطر والعراق واليمن، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين وسلطنة عُمان والكويت.

ويدخل منتخبا قطر والعراق مباراة اليوم وسط معنويات عالية، حيث يتصدر "العنابي" جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة في التصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، حيث لم يتذوق مرارة الهزيمة على مدار خمس مباريات خاضها في التصفيات.

في حين يتصدر منتخب "أسود الرافدين"، جدول ترتيب المجموعة الثالثة في التصفيات المونديالية برصيد 11 نقطة، ونجح أيضًا في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم.

ويسعى منتخب قطر لتحقيق الفوز في ضربة البداية نحو إضافة لقب جديد إلى خزائنه بعدما توج للمرة الأولى في تاريخه بطلاً لبطولة كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت في الإمارات مطلع العام الجاري.

ويطمح منتخب قطر لاستغلال إقامة بطولة كأس الخليج على ملعبه ووسط جماهيره من أجل إحراز اللقب للمرة الرابعة والانفراد بالمركز الثاني في قائمة أكثر المنتخبات تتويجًا بالكأس خلف منتخب الكويت.

في المقابل، يسعى منتخب العراق لتحقيق نتيجة إيجابية في بداية رحلة مشاركته ببطولة كأس الخليج للمرة الـ 13 في تاريخه.
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