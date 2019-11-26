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عميد علوم الفيوم: توعية مستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:05 م
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بوابة الفجر
ريهام على
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شهد الدكتور عرفة صبري،عميد كلية العلوم، بجامعة الفيوم، ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة "، والتي نظمتها الكلية بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة بحضورالدكتور صالح العونى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة ليلى طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم والدكتور نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والدكتور بيومي الطاحون عضو اللجنة التنفيذية بوحدة مناهضة العنف ضد المرأة والدكتورة مى مواهب منسق الوحدة بالكلية وعدد من العاملين والطلاب، وذلك اليوم الثلاثاء.

رحب الدكتور عرفة صبري بالحضور مشيدا بمجهودات وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وما يقدمونه لخدمة المجتمع المحلي، وأكد سيادته على أهمية المرأة فهي كل المجتمع وليست نصفه فهي المرأة والأخت والزوجة والبنت ومن تعد أجيال المستقبل كما أكد على ضرورة التفاعل حتى يتحقق الهدف من الندوة وهو خلق مجتمع أكاديمي علمي يتسم بالسلمية والزمالة ويخلو من التحرش والتمييز من خلال التوعية المستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين وذلك من خلال التعاون بين إدارة الجامعة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

أوضح الدكتور صالح العوني، أن مثل تلك الندوات تثري العقل فإن معظم الناجحين والبارزين لابد أن يكونوا شخصيات متكاملة ومتوازنة وديناميكية ولابد أن يقوم كل طالب بتسليط الضوء على الجوانب المختلفة في شخصيته لأن طلاب الجامعة هم علماء المستقبل وقياداته.

تناولت الاستاذة ليلي طه معنى العنف ضد المرأة وأنواعه فمنه الجسدي والعنف الإعلامي والعنف النفسي والعنف القانوني والثقافي والمجتمعي والاقتصادي وأكدت أن جامعة الفيوم ثالث جامعة على مستوى الجمهورية تفتتح مركز مناهضة العنف ضد المرأة وتناولت أيضا إنجازات المجلس القومي للمرأة.
عميد علوم الفيوم: توعية مستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين
عميد علوم الفيوم: توعية مستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين
عميد علوم الفيوم: توعية مستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين
عميد علوم الفيوم: توعية مستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين
عميد علوم الفيوم: توعية مستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين
عميد علوم الفيوم: توعية مستمرة للطلاب والطالبات ضد التحرش ونشر قيم الزمالة والمساواة بين الجنسين
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