أزهري لمتصلة: "علاقاتك بزوجك زنا مقنن" (فيديو)

تسألت متصلة تُدعى حبيبة، عن حكم الدين في علاقة محرمة بين رجل متزوج ولديه أبناء، مع امرأة متزوجه ولديها أبناء، وطلقها من زوجها للزوج منها، وزوجهما بعد 62 يوما من طلاقها من زوجها الأول.



وعقب الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، قائلًا إن هذه الأخلاق ليست أخلاق الرسول –صلى الله عليه وسلم-، وليست من اخلاق مجتمعنا، والإسلام جاء لتهذيب الأخلاق، وأي علاقة يفعل الرجل مع إمرأة متزوجة أو غير متزوج محرمة، والله يحاسبه عليها إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى، وعقابه كبير عند الله سبحانه وتعالى.



وأكد أحد علماء الأزهر الشريف، أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليسَ منَّا من خبَّبَ امرأةً علَى زوجِها أو عبدًا علَى سيِّدِه"، موضحًا أن العدة للمطلقات 3 شهور أو3 حيضات، مشددًا على أن هذه العلاقة زنا مقنن وليس زواج.

