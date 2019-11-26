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ماذا قال فالفيردي قبل موقعة برشلونة أمام بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال؟

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:02 م
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فالفيردي
فالفيردي
علي نبوي
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تحدث الإسباني أرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة عن مواجهة فريقه غدًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني غدًا.

ويستضيف برشلونة مضيفه بوروسيا دورتموند غدًأ الأربعاء في إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"مباراة الغد مهمة جدا للفريقين ، لكننا نلعب على أرضنا أمام جمهورنا لذلك يجب أن نقدم أفضل أداء لنا".

وأضاف :"الجماهير تتحدث عن المستوى لكن بغض النظر ما يحدث نحن أتينا من فوز خارج الديار ونركز على مباراة الغد".

وتابع :"يجب على الجمهور النظر للأمور التي نقوم بها بشكل جيد ليس فقط الأمور السلبية ، مثلا عدنا من تأخر لفوز خارج الديار، كما أن هناك الكثير من الأمور يمكننا تحسينها".

وزاد :" لينجليت جاهز للغد ، سامو أيضا يستطيع اللعب ، توديبو وأراوخو أيضا جاهزين".

وحول تراجع مستوى جريزمان قال :" يجب أن نحاول مساعدته، نحن نفعل ذلك مع الجميع، نقدم له إرشادات نعتقد أنها ستساعده، إنه لاعب رائع، ونأمل أن يظهر ذلك، إنه أكثر نجاحا حاليا من الأيام السابقة".

وعن السبب وراء استعاد أرثور أمام ليجانيس رد قائلًا :"استبعاد آرثور في آخر مباراة كان بقرار فني، هو عاد من المنتخب بحالة جيدة".

وأشار :"نحن هنا ملزمون في الفوز في كل مباراة، وتقديم درس في كرة القدم في كل مباراة".

وأوضح :"في البارسا عليك أن تفوز، وتقدم درسا في كرة القدم، نحن هنا من أجل الفوز، ومن أجل إسعاد جماهيرنا".

ويحتل برشلونة صدارة المجموعة السادسة برصيد 8 نقاط بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.
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الكلمات المفتاحية

فالفيردي دورتموند برشلونة

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