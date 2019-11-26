Advertisements
Advertisements
Advertisements

بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
ريهام على
Advertisements
استضافت جامعة الفيوم، البرنامج الإذاعي مسرح المنوعات والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذى شاركت فيه الفنانة سلوى عثمان والفنان رضا إدريس والفنان أحمد صابر والمخرج تامر شحاتة وحشد كبير من طلاب جامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الدكتور سعد نصار بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تضمن برنامج مسرح المنوعات عدد من الفقرات الغنائية والتمثيلية بالإضافة لمسابقة المواهب الشابة من بين طلبة وطالبات جامعة الفيوم.

يذكر أن البرنامج يذاع على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية ويقام بشكل دورى على مسارح الجامعات المصرية المختلفة.

بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"
Advertisements

أخبار تهمك

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 19 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ ساعتين و 21 دقيقة

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول تعليق من طارق حامد على أزمته مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

خبر حزين في مانشستر سيتي يسعد ليفربول

منذ ساعتين و 16 دقيقة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 4 ساعات

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

ريال مدريد يخطف صفقة من برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:57 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

04:13 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status