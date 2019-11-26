بمشاركة 4 فنانين "مسرح المنوعات" لمسابقة المواهب الشابة بجامعة الفيوم"

استضافت جامعة الفيوم، البرنامج الإذاعي مسرح المنوعات والذى تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والذى شاركت فيه الفنانة سلوى عثمان والفنان رضا إدريس والفنان أحمد صابر والمخرج تامر شحاتة وحشد كبير من طلاب جامعة الفيوم، وذلك اليوم الثلاثاء بقاعة الدكتور سعد نصار بالجامعة، تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.



تضمن برنامج مسرح المنوعات عدد من الفقرات الغنائية والتمثيلية بالإضافة لمسابقة المواهب الشابة من بين طلبة وطالبات جامعة الفيوم.



يذكر أن البرنامج يذاع على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية ويقام بشكل دورى على مسارح الجامعات المصرية المختلفة.



