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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الثلاثاء 26/11/2019

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 06:00 م
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الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
الفجر الاقتصادي
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نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الثلاثاء 26/11/2019.

شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر 2019، وتابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء.


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة تمضى بخطى ثابتة  فى التحول إلى مجتمع رقمي، وتحقيق أهداف الشمول المالي، من خلال تنفيذ المشروع القومي للتحول الرقمي، الذى يُعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي.



إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء،  علي تراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات العرب ، والأجانب ، وتسبب تراجع  سهم التجاري الدولي في الضغط على المؤشر الرئيسي لبورصة مصر ، مقتنصاً أكثر من نصف سيولة البورصة بالتزامن مع عودة السيولة لمستويات تتخطى المليار جنيه.وخسر رأس المال السوقى بنحو 6.9 مليار جنيه مغلقاً تداولاته عند مستوى 701 مليار جنيه.


قال محمد مسعود مستشار التحول الرقمي لوزير قطاع الأعمال، إن الوزارة ستعلن خلال الأيام المقبلة نتائج مناقصة التحول الرقمي لعدد من شركات قطاع الاعمال.


اشتكي مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية، من ارتفاع ثمن الطاقة الكهربائية التي يتم توريدها لمصانع مصر للألومنيوم مما اثر على أرباح الشركة.


أصدر عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً وزارياً بتولي المهندس محمد أنور سيد هلال، القيام بأعمال، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع الشئون التجارية والعقارية، وذلك اعتباراً من  ۲۰۱۹/۱۲/۱.



كشفت البورصة المصرية اليوم ، عن قيام  شركة غاز مصر بتوقيع اتفاق المساهمين  مع كلاً من  George fisher  السويسرية و corys الإماراتية، وذلك لإنشاء شركة إنتاج مواسيرال PE (البولي إثيلين) على أن يكون رأس المال المصدر والمعلن للشركة بقيمة 340 مليون جنيه مقسمًا إلى 340 ألف سهم عاديًا بواقع قيمة أسمية ألف جنيه للسهم .


كد عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظتى بورسعيد وشمال سيناء، ومنها مشروع محور 30 يونيو، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن مدن الجيل الرابع الجديدة الجارى تنفيذها، ترتبط بشبكة متكاملة من الطرق القومية، وذلك فى إطار تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية ومناطق التنمية ذات الأولوية.


صرح المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، بأنه من المقرر أن تستضيف مدينة العلمين الجديدة، لأول مرة، فعاليات البطولتين العربية والأفريقية لرياضتى (الكانوي والكياك) للاعبين المتقدمين والناشئين، تحت سن ٢٣ عاماً، والشباب تحت سن ١٦ عاماً، وذلك خلال الفترة من 10 : 15 ديسمبر المقبل.


صرحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان، رئيس لجنة إدارة وتنمية حساب تمويل الإسكان الاقتصادى بالوزارة، بأنه سيبدأ يوم الأحد القادم 1/12/2019، ببنك التعمير والإسكان – فرع القطامية، استقبال حاجزى الوحدات السكنية بمشروع "نزهة التجمع الثالث" بمنطقة المستقبل، بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك لبدء إجراءات التعاقد تمهيداً لاستلام الوحدات طبقاً للجدول المُعلن بالبنك.


أسبوع مضي علي بدء اكتتاب ارامكو للافراد ، وذلك مع بدء فترة تقديم الطلبات وأوامر عملية بناء سجل الأوامر للمؤسسات المكتتبة لينتهي في 4 ديسمبر، حيث أعلنت ارامكو إستهداف نحو 0.5% من أسهمها لمستثمرين أفراد في الطرح العام الأولي كحد أعلى، وللمؤسسات نحو 1% .


أكد محمد معيط وزير المالية، أن تأكيد مؤسسة "فيتش" فى تقريرها الأخير، على تصنيفها السيادي للاقتصاد المصري عند درجة +B مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، يُعد شهادة ثقة جديدة تعكس استدامة برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأن الحكومة تسير علي الطريق الصحيح، موضحًا أن تقرير مؤسسة «فيتش» يؤكد صلابة الاقتصاد المصري، رغم التباطؤ العالمي للتجارة الدولية، وزيادة توترات الاقتصاد العالمي. 


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