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موعد مباراة السعودية ضد الكويت 27 / 11 / 2019 في خليجي 24 والقنوات الناقلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:26 م
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بوابة الفجر
محمد أيمن
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تقام يوم غداً الأربعاء مباراة السعودية ضد الكويت والتي تجمع المنتخبان على أرضية ملعب إستاد عبد الله بن خيلفة بنادي الدحيل لحساب مباريات الجولة الإفتتاحية لبطولة خليجي 24 .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الفجر الرياضي " الضوء على أبرز إستعدادات المنتخبين قبل المباراة المرتقبة بالإضافة إلى أبرز القنوات التي ستنقلها على الهواء مباشرة ً وتوقيتها في ثلاثة دول مختلفة .

 

مباراة السعودية ضد الكويت الجولة الأولى للمجموعة الثانية

 

وقبل المباراة يدخل هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي برغبة الفوز ولا شيء غيره خاصةً وانه يعول على مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال اللاعب سلمان الفرج نجم الهلال الذي قاد فريقه للحصول على لقب دوري أبطال آسيا .

 

في المقابل يعول المنتخب الكويتي على التاريخ الذي سطره الأزرق في مواجهات السعودية المباشرة وينتظر تألق الكثير من اللاعبين المخضرمين أمثال بدر المطوع وغيرهم .

 

توقيت متابعة مباراة السعودية ضد الكويت

 

تبدأ مباراة السعودية ضد الكويت والتي يحتضنها ملعب إستاد عبد الله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة التاسعة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة مساءاً بالتوقيت العالمي لمنطقة جرينيتش +GMT.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد الكويت على الهواء مباشرة ً

 

تنطلق مباراة السعودية ضد الكويت عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 وقناة الدوري والكأس القطرية بالإضافة إلى قناة الكويت الرياضية وغيرها من القنوات الأخرى .

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