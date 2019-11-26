"تريلر" جديد لمسلسل Zalim İstanbul يحقق نسب مشاهدة عالية (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، "تريلر" الإعلان الدعائي للمسلسل التركي Zalim İstanbul، بعد أن طرحته الشركة المنتجة، من خلال قناتها الرسمية، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، مساء أمس، وحصل مقطع الفيديو على أكثر من مليون مشاهدة، حتى الآن.

لاقى الإعلان الدعائي لمسلسل Zalim İstanbul قبولا كبيرا لدى عشاق الدراما التركية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر النشطاء عن إعجابهم بالمسلسل وانتظارهم عرضه على شاشة التليفزيون.



