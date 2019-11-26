منافسة ساخنة في انتخابات مركز شباب الجزيرة 2019

تقام يوم 29 نوفمبر الجارى انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة، حيث تقدم عدد كبير لخوض المعركة الانتخابية .

وأكد الكابتن ايمن نادي المدير الفني ومشرف النشاط الرياضي بدار الاوبرا المصرية علي خوضه المنافسة في هذة الدورة علي مقعد عضوية مجلس الادارة فوق السن واشار ان هذة الدورة في غاية الاهمية نتيجة الي التطور الكبير الذي حدث في مركز شباب الجزيرة في الفترة الاخيرة واهتمام الدولة علي الارتقاء بنادي الغلابة الذي احتضن وقدم اجيال كثيرة من المواهب باقل الامكانيات.



