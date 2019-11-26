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السلطات الدنماركية تسقط جنسية اثنين من مواطنيها تابعين لـ "داعش"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:17 م
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بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الهجرة والاندماج بالدنمارك، اتخاذ قرارين بإسقاط جنسية اثنين من مواطنيها تابعين لتنظيم داعش الإرهابي، واتباعهم سلوك ضار جدا بالمصالح الحيوية للدنمارك ".

وهذا أول تطبيق لقانون تم تبنيه في نهاية أكتوبر يتيح إسقاط الجنسية بقرار إداري بسيط، عن إرهابيين يحملون جنسية مزدوجة، توجهوا للقتال في الخارج وليسوا على أراضي الدنمارك.

ولم تقدم الوزارة أية تفاصيل عن هويتي المعنيين بالأمر لكن بحسب الصحف يتعلق الأمر برجل عمره 25 عاما يحمل الجنسيتين التركية والدنماركية وبإمرأة.

وبحسب صحيفة بيرلنجسكي فان الرجل نشأ في غرب كوبنهاجن وحكمت عليه محكمة دنماركية في 2016 غيابيا بالسجن لانضمامه لتنظيم داعش.

وبحسب تقارير فإنه غادر الدنمارك في 2013 وكان عمره 19 عاما؛ ولم تقدم أية تفاصيل بشأن المرأة، كما تدرس الوزارة حاليا حالتي اثنين آخرين.

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مواطنيها داعش الدنمارك الجنسية اسقاط اثنين

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