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نقابة الصحفيين التونسيين: التحريض على الصحفيين جريمة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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بوابة الفجر
مروى الجلاصي
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أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بشدة، التحريض الصريح والمباشر على العنف ضد الصحفيين من قبل النائب عن ائتلاف الكرامة يسري الدالي، مؤكدة أنها ستعمل على دعم مجهود التقاضي من قبل الصحفيين الضحايا، لضمان تتبعه في قضايا يعاقب عليها القانون.

واعتبرت النقابة في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، أن التلويح بأن تكون العلاقة بين مجلس نواب الشعب والصحفيين في إطار « حرب كسر عظام »، هو مؤشر سلبي لمستقبل علاقة البرلمان الجديد مع حرية الصحافة والرأي والتعبير.

ودعت مجلس نواب الشعب، إلى اتخاذ كل التدابير المناسبة لتفادي خطابات التحريض والمنحى الإقصائي الذي اتسم به خطاب بعض النواب الجدد، باعتباره شريكا استراتيجيا في تكريس المكتسبات التي جاء بها دستور 2014 في علاقة بحرية الصحافة والطباعة والنشر.
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