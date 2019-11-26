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أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-11-2019

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:06 م
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أخبار البورصة المصرية اليوم
أخبار البورصة المصرية اليوم
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية اليوم

شهدت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء الموافق 26 من نوفمبر 2019، وتابعت بوابة الفجر أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء، والتي جاء علي رأسها أن مؤشرات البورصة قد تراجعت بشكل جماعي في ختام الجلسة، وخسر رأس المال السوقي نحو  6.89 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 701,04 مليار جنيه، مقابل 707,93 مليار جنيه بنهاية تعاملات أمس .
اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية

أخر أخبار البورصة المصرية


هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية  "إيجى إكس 30" بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 13781 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 530 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1398 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.49% ليغلق عند عند مستوى 478 نقطة.
اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية

أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء


وشملت أخبار البورصة المصرية اليوم، أن الهيئة العامة للرقابة المالية  قد وافقت بصفة مبدئية علي زيادة راس مال شركة بلتون المالية القابضة من 280,1 مليون سهم ، الي  560,3 مليون  جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي ، مضيفة أن الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 ديسمبر المقبل.
اخبار البورصة المصرية
اخبار البورصة المصرية

أخبار البورصة المصرية 


وحظيت البورصة المصرية  اليوم بخبر أخر، يتضمن أن شركة غاز مصر قد وقعت اتفاق المساهمين  مع كلاً من  "George fisher"  السويسرية و "corys" الإماراتية، وذلك لإنشاء شركة إنتاج مواسيرال  (البولي إثيلين) على أن يكون رأس المال المصدر والمعلن للشركة بقيمة 340 مليون جنيه مقسمًا إلى 340 ألف سهم عاديًا بواقع قيمة أسمية ألف جنيه للسهم .
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