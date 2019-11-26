أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-11-2019

وشملت أخبار البورصة المصرية اليوم، أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت بصفة مبدئية علي زيادة راس مال شركة بلتون المالية القابضة من 280,1 مليون سهم ، الي 560,3 مليون جنيه مع السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي ، مضيفة أن الحق في الاكتتاب هم المساهمين القدامى بالشركة لحاملي ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم 15 ديسمبر المقبل.