بدء سماع أقوال الباحث الاجتماعي في إعادة محاكمة 5 مُتهمين بـ"أحداث مجلس الوزراء"





واستمعت إلى الباحث الاجتماعي بشأن الحدث محمد قناوي عفان عثمان والذي أكد أنه حدث من أسرة مكونة من 6 أفراد 3 أشقاء غيره ووالديه ويعيشون في شقة إيجار شهري 500 جنيه بمنطقة المرج.



وفي سؤال موجه من المحكمة عن انتماءات المتهم قال الباحث، إنه لم يشعر تجاه المتهم بأي انتماءات لأي جهة وقدم تقرير مكتوب استلمته المحكمة وأشرت عليه بما يفيد النظر والإرفاق بتاريخ اليوم.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.



كان المستشار بدري عبدالفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة قد أصدر قرارا بحل دائرة الإرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس وجعلها دائرة جنايات فقط.



وأسندت النيابة للمتهمين عددًا من التهم، منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسا الشعب والشورى.



بدأت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة إعادة محاكمة 3 متهمين في "أحداث مجلس الوزراء".والمتهمون المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:محمد قناوي عفان عثمانخلف الله السيد حسن عوضياسر محمد محمود محمدوأثبتت المحكمة فور بدء الجلسة حضور المتهمين بمحضر الجلسة.