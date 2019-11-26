موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في ‫دوري ابطال اوروبا‬‎ والقنوات الناقلة.. التشكيل المتوقع للفرقتين



تصدرت مباراة ليفربول ضد نابولي محرك بحث "جوجل" في مصر، حيث ينتظر جمهور كرة القدم مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة ‫دوري ابطال اوروبا‬‎، وفيما يلي نقدم لكم موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في ‫دوري ابطال اوروبا‬‎ والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للفرقتين.





موعد مباراة ليفربول ضد نابولي في ‫دوري ابطال اوروبا‬‎





يستضيف فريق ليفربول غريمه الإيطالي فريق نابولي على ملعب استاد "أنفليد" غدًا الأربعاء الموافق 27 نوفمبر 2019 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ‫لدوري ابطال اوروبا‬‎ ، وتقام مباراة ليفربول ضد نابولي في تمام الساعة 10 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 11 مساءًا بتوقيت السعودية، والساعة 12 صباح الجمعة 28 نوفمبر 2019، والساعة 9 مساءًا بتوقيت المغرب.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد نابولي في ‫دوري ابطال اوروبا‬‎

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي على قناة beIN SPORTS HD 1، ويسعى فريق ليفربول لأخذ الثأر في إنجلترا، حيث شهد ملعب سان باولو هزيمة الرايدز من نابولي بهدف نظيف.





ترتيب مجموعة ليفربول في ‫دوري ابطال اوروبا‬‎





يأتي فريق ليفربول في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما يحبل نابولي المركز الثاني برصيد 8 نقاط، ويأتي فريق سالزبورغ في المكرز الثالث برصيد 4 نقاط، ويأتي جنيك في الكرز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.





التشكيل المتوقع لفريقي ليفربول ونابولي





تشكيل ليفربول





حراسة المرمي :أدريان

الدفاع : آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - أليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم : ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

تشكيل نابولي حراسة المرمى : أليكس ميريت

الدفاع : فوزي غلام - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط: لورينزو إنسيني - فابيان رويز - ألان - خوسيه كاييخون الهجوم : فيرناندو يورينتي - دريس ميرتينس



