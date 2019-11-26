Advertisements
Advertisements
Advertisements

شركة « ستير » ببنزرت تلغي إضراب أعوانها وإطاراتها

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
Advertisements
قرّر الطرف النقابي العامل بالشركة التونسية لصناعات التكرير « ستير » ببنزرت، إلغاء الاضراب العام الذي كان مبرمجا بالمؤسسة أيام 27 و28 و29 نوفمبر الجاري، وذلك عقب الوصول إلى اتفاق بشأن مختلف النقاط الخلافية مع الإدارة العامة خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الذي إلتأم اليوم الثلاثاء بمقر الولاية.

وقد اتفق الطرفان النقابي والإداري، استنادا الى محضر الجلسة، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، على عقد جلسة عمل للنظر نهائيا في تدرج أعوان التسيير سلم 10 إلى سلك الاطارات، إضافة الى الاشكال المتعلق بوصولات البنزين بالنسبة للمنتفعين بالسيارات الوظيفية، وذلك قبل موفى السنة الجارية 2019.

وفيما يتعلق بوضعية أحد الاعوان الموقوفين عن العمل، تحفظت اللجنة الجهوية للتصالح عن النظر في الامر، باعتبارها مسألة تهم النزاع الفردي ولا تدخل ضمن مشمولاتها وذلك طبقا لاحكام الفصل 376 جديد وما بعده من مجلة الشغل، خاصة وأن العون تظلم لدى قاضي الشغل وقضيته لا زالت منشورة في انتظار البت فيها، فيما تمسّك الطرف النقابي بإعادة العون الى عمله.

وحول النقطة المتعلقة بتطبيق محضر المفاوضات الاجتماعية، جرت الإشارة الى أنه تم امضاء محضر اتفاق بين الطرفين بالشركة وذلك عقب استكمال الإجراأت القانونية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالجانب الترتيبي بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.

يذكر أن الجلسة انتظمت بإشراف المعتمد الأول لولاية بنزرت، عادل المبروك نيابة عن والي الجهة، وحضرها رئيس مصلحة المصالحة بتفقدية الشغل ببنزرت، ملوكة مبروك بالطيب، إلى جانب ممثلي الجهاز النقابي الأساسي بالمؤسسة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بسام بن تركية، وممثلي إدارة المصنع ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
Advertisements

أخبار تهمك

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

خبر حزين في مانشستر سيتي يسعد ليفربول

منذ ساعة و 19 دقيقة

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 6 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ ساعة و 24 دقيقة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ ساعتين و 24 دقيقة

"الساعة بـ5000 جنيه".. سقوط شاب لممارسته الشذوذ الجنسي بالعجوزة

منذ ساعة و 7 دقيقة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:13 م

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status