شركة « ستير » ببنزرت تلغي إضراب أعوانها وإطاراتها

قرّر الطرف النقابي العامل بالشركة التونسية لصناعات التكرير « ستير » ببنزرت، إلغاء الاضراب العام الذي كان مبرمجا بالمؤسسة أيام 27 و28 و29 نوفمبر الجاري، وذلك عقب الوصول إلى اتفاق بشأن مختلف النقاط الخلافية مع الإدارة العامة خلال اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الذي إلتأم اليوم الثلاثاء بمقر الولاية.





وقد اتفق الطرفان النقابي والإداري، استنادا الى محضر الجلسة، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، على عقد جلسة عمل للنظر نهائيا في تدرج أعوان التسيير سلم 10 إلى سلك الاطارات، إضافة الى الاشكال المتعلق بوصولات البنزين بالنسبة للمنتفعين بالسيارات الوظيفية، وذلك قبل موفى السنة الجارية 2019.





وفيما يتعلق بوضعية أحد الاعوان الموقوفين عن العمل، تحفظت اللجنة الجهوية للتصالح عن النظر في الامر، باعتبارها مسألة تهم النزاع الفردي ولا تدخل ضمن مشمولاتها وذلك طبقا لاحكام الفصل 376 جديد وما بعده من مجلة الشغل، خاصة وأن العون تظلم لدى قاضي الشغل وقضيته لا زالت منشورة في انتظار البت فيها، فيما تمسّك الطرف النقابي بإعادة العون الى عمله.





وحول النقطة المتعلقة بتطبيق محضر المفاوضات الاجتماعية، جرت الإشارة الى أنه تم امضاء محضر اتفاق بين الطرفين بالشركة وذلك عقب استكمال الإجراأت القانونية الخاصة بالمفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالجانب الترتيبي بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019.





يذكر أن الجلسة انتظمت بإشراف المعتمد الأول لولاية بنزرت، عادل المبروك نيابة عن والي الجهة، وحضرها رئيس مصلحة المصالحة بتفقدية الشغل ببنزرت، ملوكة مبروك بالطيب، إلى جانب ممثلي الجهاز النقابي الأساسي بالمؤسسة وعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل، بسام بن تركية، وممثلي إدارة المصنع ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.