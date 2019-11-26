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فتح تتهم حماس بالتهرب من استحقاق الانتخابات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:00 م
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بوابة الفجر
وكالات
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وجهت حركة فتح، اتهاما لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، بالتهرب من استحقاق الانتخابات، بعد إعلان الحركة إرجاء تسليم ردها المكتوب على الانتخابات، احتجاجاً على ما قالت إنه اعتداء من أجهزة الأمن في الضفة الغربية على اعتصام للأسرى المحررين في رام الله.



وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ، إن "موقف حركة حماس اليوم وردها على موضوع الانتخابات هروب من هذا الاستحقاق".



وأضاف في تغريدة على تويتر، أن "حماس تبحث عن ذرائع تغطي على موقفها المعطل لإجراء الانتخابات".



والتقى وفد من لجنة الانتخابات المركزية يرأسه رئيس اللجنة حنا ناصر، بقيادة حركة حماس في قطاع غزة، لاستلام ردها الكتابي على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في الأراضي الفلسطينية.



وكان من المقرر أن تسلم حماس ردها لرئيس لجنة الانتخابات، لكنها أعلنت تأجيله، معتبرة، أن "قمع الاحتجاج السلمي للأسرى المحررين في رام الله، انتهاك لحرية الرأي والتعبير والحريات العامة اللازمة لضمان الانتخابات".
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فلسطين فتح رجاء حماس انتهاك التهرب من الانتخابات اتهام

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