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شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 05:04 م
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حريق مصنع كارتون بالعاشر من رمضان
حريق مصنع كارتون بالعاشر من رمضان
إسلام علي
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دفعت قوات الحماية بالعاشرمن رمضان، بمحافظة الشرقية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبوفول، مدير قسم الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، منذ قليل بـ7سيارات للسيطرة على حريق في مصنع للكرتون بالمنطقة الصناعية الثانية بالعاشر من رمضان.

وتلقى اللواء عاطف مهران،مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء أحمد زكى حكمدار جنوب الشرقية،يفيد بتلقي الرائد أحمد عبدالمجيد، نائب مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان،بلاغا بنشوب حريق في إحدى الشركات بالمنطقة الصناعية دائرة القسم، فيما انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق للسيطرة عليه وإخماده.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعاشر من رمضان، برئاسة المقدم عبدالحميد أبو فول، بـ 7 سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على النيران وإخمادها.

وأشارت المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
شاهد.. الدفع بـ 7 سيارات للسيطرة على حريق مصنع "كارتون" بالعاشر من رمضان
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