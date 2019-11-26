رئيس جامعة الفيوم يستقبل لجنة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي

استقبل الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم اليوم الثلاثاء، خبراء وحدة ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالى، وذلك لاتمام إجراءات التسليم والتسلم لبعض المشروعات بالجامعة بحضور كلا ً من الدكتور عرفة صبرى، عميد كلية العلوم والدكتور محمد فاروق، عميد كلية التربية والدكتور هالة شاهين، وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب والدكتور اسلام الهلالى، المشرف على قسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة والدكتور محمود عبد الفتاح، مدير وحدة ادارة المشروعات والدكتور أحمد سعد، مدير مركز البحوث البيئية.



صرح الدكتور أحمد شديد، رئيس الجامعة أنه تم تسليم مشروع إنشاء مركز تدريبي لتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا تقنية وتحلية المياه بكلية العلوم، ومشروع المركز الاليكتروني للقياس النفسي بكلية التربية، ومشروع تصنيع وحدة نصف صناعية لإنتاج الديزل الحيوي من زيت الطهي المستهلك بكلية الهندسة.



وأكد الدكتور عرفة صبري، أن مشروع إنشاء مركز تدريبي لتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة وتكنولوجيا تقنية وتحلية المياه يهدف إلى تدريب الطلاب على التكنولوجيا العملية للطاقة الجديدة وتكنولوجيا تحلية المياه وذلك لاكسابهم مهارات فنية وعملية تؤهلهم لسوق العمل.



كما أشار الدكتعور محمد فاروق، إلى أن مشروع المركز الاليكترونى للقياس النفسى يهدف إلى عمل قياسات نفسية للطلاب مثل اختبار الذكاء واختبارات الذاكرة.



وذكر الدكتور اسلام الهلالى، أن مشروع تصنيع وحدة نصف صناعية لانتاج الديزل الحيوي من زيت الطهي المستهلك يهدف إلى زيادة معدلات استهلاك وقود السولار وانبعاث الملوثات الضارة الناتجة عن احتراقه وتوفير العملة الصعبة المنصرفة فى استيراد أطنان كبيرة من السولار ودعمه سنويًا.



كما أضاف الدكتور محمود عبد الفتاح، أن مشروع المركز الاليكتروني للقياس النفسي يأتى ضمن المشروعات التنافسية لتميز مؤسسات التعليم العالي وأن مشروع تصنيع وحدة نصف صناعية لإنتاج الديزل الحيوي من زيت الطهي المستهلك ضمن المشروعات الابتكارية لطلاب التعليم العالي، وأشار سيادته أن أعضاء اللجنة قاموا بجولات وزيارات ميدانية بكليات العلوم والتربية والطب والهندسة لتفقد تلك المشروعات الخاصة بالجامعة ومتابعة شراء العديد من الأجهزة وإنشاء معامل جديدة بتمويل من ادارة المشروعات بوزارة التعليم العالي وأيضا ً بدعم مالي من ادارة الجامعة.



وفى ختام الزيارة تم انعقاد اجتماع برئاسة الدكتور محمد عيسى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وحضور السادة الخبراء والسادة العمداء وممثلي الكليات ومسئولي وحدة ادارة المشروعات ومركز ضمان الجودة بالجامعة وذلك لمناقشة تقارير مختصرة عن المشروعات الممولة من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم العالي والتي تتضمن ثلاث مشروعات، حيث أشاد أعضاء اللجنة بالجهود المتميزة من ادارة الجامعة ودعمها الدائم والمستمر لتلك المشروعات واهتمامها بإنشاء معامل متطورة ومزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية الحديثة.



