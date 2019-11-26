هذه حقيقة الزيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بداية من 2020...

فنّد المدير المكلف بالعلاقة مع المواطن بالشركة التونسيّة للكهرباء والغاز، منير الغابري، نيّة الشركة الترفيع في معاليم استهلاك الكهرباء والغاز بنسبة 11 بالمائة ابتداء من جانفي 2020، إلى حد الآن.





ويأتي ذلك ردا على تصريح كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز، عبد القادر الجلاصي، لجريدة الشروق، الصادرة اليوم، أكد فيه رفض الجامعة ما وصفه بـ "الزيادة المشطة في تعريفة الكهرباء"، مبيّنا أن هذه الزيادة ستعمق من تدهور القدرة الشرائية للمواطن التونسي.





يذكر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز قامت بالترفيع بنسبة 10 بالمائة في تعريفة استهلاك الغاز والكهرباء ابتداء من غرة جوان 2019 شملت اصحاب الاستهلاك المفرط (أكثر من 300 كيلواط). وتعلقت هذه الزيادة بـ6 بالمائة من حرفاء الشركة من كبار مستهلكي الكهرباء وذلك في إطار "مقاربة شاملة للعدالة الاجتماعية وترشيد استهلاك الطاقة"، وفق ما أكدته وزارة الصناعة حينها.





وشهدت المعاليم ذاتها ترفيعا في غرة سبتمبر 2018 بنسبة 13 بالمائة وأثارت حينها استياء المواطنين بسبب نسبة الزيادة المرتفعة.