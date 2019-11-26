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موعد مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند 27 / 11 / 2019 في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:43 م
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برشلونة ضد بروسيا دورتموند
برشلونة ضد بروسيا دورتموند
محمد أيمن
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 تقام يوم غداً الأربعاء مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند والتي تجمع الفريقان على أرضية ملعب كامب نو لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

 

وفي التقرير التالي يسلط معكم الفجر الرياضي الضوء على أبرز إستعدادات الفريقين للمباراة بالإضافة إلى توقيتها في مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

 

مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

 

وقبل اللقاء يدخل برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة وذلك من أجل حسم تأهله للدور المقبل من البطولة مستغلاً النشوة التي حققها الفريق على حساب ليجانيس الجولة الماضية بهدفين مقابل هدف واحد .

 

فيما يأمل الفريق الألماني في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده قبل الجولة الأخيرة التي يلاقي فيها فريق نادي إنتر ميلان الإيطالي من أجل حسم التأهل للدور ثمن النهائي من أعرق البطولات الأوروبية .

 

توقيت متابعة مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

 

تبدأ مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند والتي يحتضنها ملعب إستاد الكامب نو في تمام الساعة العاشرة مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الحادية عشر مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر منتصف الليل بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة .

 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند

 

تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة بي إن سبورتس إتش دي 1 الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا .

 

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