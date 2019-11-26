Advertisements
Advertisements
Advertisements

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019.. ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:53 م
Advertisements
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء
حسن شحاتة
Advertisements

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات يوفنتوس ضد أتلتيكو، مانشستر سيتي ضد شاختار، وريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"
حيث أنطلقت مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري بمباراة أف سي مصر ضد وادي دجلة، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

مصر المقاصة x حرس الحدود، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الخامسة"
جالطا سراي التركي x كلوب بروج البلجيكي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

لوكوموتيف موسكو الروسي x باير ليفركوزن الألماني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش.

يوفنتوس الإيطالي x أتلتيكو مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مانشستر سيتي الإنجليزي x شاختار دونيتسك الأوكراني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

ريال مدريد الإسباني x باريس سان جيرمان الفرنسي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

سرفينا زافيزدا الصربي x بايرن ميونيخ الألماني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

توتنهام الإنجليزي x أولمبياكوس اليوناني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

أتالانتا الإيطالي x دينامو زغرب الكرواتي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24
قطر x العراق، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

الإمارات x اليمن، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "عودة دور الـ16"
أنطلقت منافسات اليوم في البطولة العربية بمباراة الجزيرة الإماراتي x الإسماعيلي، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس ضد أتلتيكو نتائج مباريات اليوم مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء مواعيد مباريات اليوم مشاهدة مباريات اليوم مباريات ليفربول القادمة، مباريات اليوم، جدول مواعيد مباريات اليوم،مباريات اليوم مباريات اليوم فى مصر مباريات الدورى المصري اليوم ضد أتلتيكو ريال مدريد جدول مواعيد مباريات اليوم جدول مباريات اليوم بث مباشر مباريات اليوم باريس سان جيرمان اهم مباريات اليوم الدوري المصري

أخبار تهمك

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

منذ أقل من ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ أقل من ساعتين

الأرصاد تحذر من طقس الغد.. والعاصمة ترفع حالة الاستعداد القصوى

منذ حوالي 20 ساعة

خبر حزين في مانشستر سيتي يسعد ليفربول

منذ ساعة الا ربع

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ حوالي 3 ساعات

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 6 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 18 ساعة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ ساعتين و 6 دقيقة

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ ساعتين و 50 دقيقة

موضوعات متعلقة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30 - 8 - 2019.. مواجهات نارية أبرزها بيراميدز والحرس وباريس وميتز

مواعيد جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة| مشاهدة مباريات اليوم 17 9 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مشاهدة مباريات اليوم 23 / 10 / 2019 بث مباشر

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم .. بايرن ميونيخ ضد بوخوم

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة .. يوفنتوس ضد جنوى

مواعيد مباريات كأس ألمانيا اليوم .. بروسيا دورتموند ضد مونشنجلادباخ

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:13 م

عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

03:13 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

01:57 م

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status