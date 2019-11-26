مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 26 / 11 / 2019.. ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء الموافق 26 / 11 / 2019، ويأتي أبرزها مواجهات يوفنتوس ضد أتلتيكو، مانشستر سيتي ضد شاختار، وريال مدريد أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، لذلك نقدم لكم مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.





ويعرض لكم "الفجر الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:





مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة السادسة"

حيث أنطلقت مباريات اليوم في بطولة الدوري المصري بمباراة أف سي مصر ضد وادي دجلة، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.





مصر المقاصة x حرس الحدود، تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON SPORT.





مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "الجولة الخامسة"

جالطا سراي التركي x كلوب بروج البلجيكي، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





لوكوموتيف موسكو الروسي x باير ليفركوزن الألماني، تقام المباراة في تمام الثامنة إلا خمسة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة إلا خمسة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش.





يوفنتوس الإيطالي x أتلتيكو مدريد الإسباني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.





مانشستر سيتي الإنجليزي x شاختار دونيتسك الأوكراني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.





ريال مدريد الإسباني x باريس سان جيرمان الفرنسي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.





سرفينا زافيزدا الصربي x بايرن ميونيخ الألماني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.





توتنهام الإنجليزي x أولمبياكوس اليوناني، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.





أتالانتا الإيطالي x دينامو زغرب الكرواتي، تقام المباراة في تمام العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.





مواعيد مباريات اليوم في خليجي 24

قطر x العراق، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.





الإمارات x اليمن، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت جرينتش، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة السعودية الرياضية.





مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "عودة دور الـ16"

أنطلقت منافسات اليوم في البطولة العربية بمباراة الجزيرة الإماراتي x الإسماعيلي، في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.



