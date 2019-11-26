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نجوم الفن في تحدي الضحك.. محمد إمام وفتحي عبد الوهاب وياسمين رئيس (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:38 م
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بوابة الفجر
محمد خالد الشرقاوي
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نشر الفنان محمد إمام مقطع فيديو له مع عدد من نجوم الفن أثناء لعبهم لعبة "تحدي الضحك"، وذلك من خلال حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهر خلال الفيديو محمد إمام، وفتحي عبد الوهاب، ومحمد عبد الرحمن، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، وحاول الجميع أن يمتنعوا عن الضحك، فظهر كل واحد وهو يحاول أن يمنع نفسه من الضحك، وخسر اللعبة الفنان محمد عبد الرحمن، حيث ضحك هو أولا، ثم ضحك بعد محمد إمام، ثم ضحك الجميع، لتنتهي اللعبة.

مقطع الفيديو الذي نشره محمد إمام مع نجوم الفن، هو من كواليس فيلم "لص بغداد"، وتدال نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو خلال الدقائق الماضية، وجاءت التعليقات مؤكدة أن الفيديو أثار ضحكهم.

يذكر أن فيلم "لص بغداد" من تأليف تامر إبراهيم، وإنتاج شركة "سينرجي"، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم فتحى عبد الوهاب، ومحمد إمام، ومحمد عبد الرحمن، وأمينة خليل، وياسمين رئيس، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق في مشهد كضيف شرف.
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لص بغداد فنون فن الفجر الفني أخبار الفن

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