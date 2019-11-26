بكيني ياسمين صبري يُشعل "إنستجرام" في أحدث ظهور لها





وظهرت "ياسمين"، في الصورة وهي داخل حمام السباحة، ومُرتدية "بيكيني"، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، ونالت على إعجاب عدد كبير من متابعيها.



ومن الجدير بالذكر، أن ياسمين صبري خاضت أولى بطولتها المطلقة من خلال مشاركتها في مسلسل "حكايتي"، والمسلسل تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي لعام 2019، وهو بطولة ياسمين صبري، أحمد صلاح حسني، أحمد بدير، جمال سليمان، إدوارد، وفاء عامر، إسلام جمال، والمسلسل من تأليف محمد عبد المعطي، إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.



وفي سياق آخر، أثارت "صبري" الجدل مؤخرًا عندما كشفت عن مواصفات فتى أحلامها، عندما حلت ضيفة في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، وتصدرت سبب تلك التصريحات "تريند" جوجل.



تحرص الفنانة ياسمين صبري على مشاركة مُحبيها صور من اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت ياسمين صورة جديدة لها، خلال قضائها لإجازتها الصيفية في جزر "المالديف".