"أزهري": الرجل الذي لا ينفق على أبناءه بعد طلاق والدتهم آثم





قالت متصلة تُدعى رانيا، إنها كانت متزوجة بعمر 14 عاما زواج عرفيا، وانفصلت عن زوجها بعد 18 يوما من الزوج، منذ 15 عاما، وأنجبت بنت، وزوجها تزوج عليها أكثر من مرة، ويريد أن يعيدها له بشرط أن تقبل بزواجه أكثر من مرة، وهي ترفض العودة له، وهو يظلم ابنته ويرفض الانفاق عليها، فهل عليه إثم؟.وعقب الشيخ حازم جلال، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال تقديمه برنامج "المسلمون يتساءلون"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، قائلًا إن هذا الزواج منتشر في الأرياف أن يتم الزواج عرفيًا لحين الوصول للسن القانوني لتوثيق الزواج، وهذا غير معترف به قانونيًا.وتابع أحد علماء الأزهر الشريف، أن الأب الذي لا يعترف بابنته ولا يريد إعطاءها حقها، فهو آثم، فالرسول –صلى الله عليه وسلم- يقول: " كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُوْلُ"، مشددًا على أن هذا الشخص مزواج ولا يؤتمن ولا ينبغي على الزوجة الرجوع له.