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مصر تعرب عن تعازيها لفرنسا في ضحايا حادث تحطم مروحيتين بمالي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:41 م
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أرشيفية
أرشيفية
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 أعربت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 26 نوفمبر الجاري، عن خالص تعازيها لحكومة وشعب فرنسا الصديقة، في ضحايا حادث تحطُم مروحيتيّن خلال عملية عسكرية لمكافحة الإرهاب في مالي.
 
وأكد البيان على تقدير مصر لجهود قوات العملية العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل بهدف تطهيرها من البؤر الإرهابية، بالتنسيق مع دول المنطقة، وكذا الدعم الفرنسي المهم والفاعل للجهود الإقليمية لتجمع الساحل في هذا الصدد.
 
كما جدّد البيان مطالبة مصر بضرورة تكاتُف وتكثيف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.

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الكلمات المفتاحية

وزارة الخارجية مالي حادث تحطم مروحيتين بمالي الخارجية المصرية

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