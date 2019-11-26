بـ"هوت شورت" نورهان منصور تتألق على الريد كاربت

نشرت الفنانة نورهان منصور، مجموعة من الصور الجديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت نورهان، خلال الصور مرتديه "بليزر طويل باكمام طويلة وهوت شورت باللون الأسود وبوت طويل باللون الأسود وكان شعرها منسدل واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم وأبرزت أنوثتها بحلق طويل وخاتم وحقيبة شرشيب باللون الأسود".



وعلقت الفنانة المصرية، على الصور قائلة:"أحببت الفيلم الوثائقي الرائع دعونا نتحدث انه رائع جدًا".





ولاقت الصور على تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور منصور، وجاءت التعليقات إيجابية فكتب أحد متابعيها قائلًا:"منورة المهرجان كده يابرنسيس" وأضاف آخر "وبعدين في الحلاوة دي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"قمر".



ويذكر أن آخر أعمال نورهان منصور، مسلسل "نصيبي وقسمتك الجزء الثالث"،من خلال حكاية "بدلة جديدة"، وتعد هذه الحكاية تاسع حكايات نصيبي وقسمتك، وتدور أحداث الحكاية في إطار درامي، وشارك في المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان شريف سلامة، وسلوي خطاب، ورانيا منصور، ومحسن صبري، والمسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إخراج مصطفي فكري، ومن إنتاج شركة سينرجي.

