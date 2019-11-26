كلوب يحدد موقف صلاح النهائي من المشاركة ضد نابولي

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ليفربول الإنجليزي موقف الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق من المشاركة في مباراة فريقه ضد نادي نابولي يوم غداً الأربعاء .

ويستعد ليفربول لإستضافة فريق العاصمة الإيطالية على ملعب أنفيلد لحساب مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا التي يحمل ليفربول لقبها من الموسم الماضي .

وفي تصريحات صحفية أدلى بها كلوب لموقع " ليفربول إيكو " أكد أن مشاركة صلاح ضد نابولي ترجع إلى الحالة الفنية للاعب والبدنية أيضًا والجهاز الطبي أعطى الضوء الأخضر لمشاركته خاصةً أنه تألق في مران أول أمس .

وأضاف " صلاح لم يقم بالكثير من التدريبات يوم أمس الأثنين وسيتم تقييم حالته من خلال مران اليوم الثلاثاء ومشاركته في المباراة من عدمها سوف يتحدد يوم غداً.

يذكر أن صلاح قد عانى من إصابة في كاحل القدم ولم يشارك في مباراة فريقه الأخيرة التي خاضها ضد كريستال بالاس والتي حسمها أبناء يورجن كلوب بهدفين مقابل هدف على ملعب سيلهرست بارك .

وانهى تصريحاته بشأن موقف المصابين عن الحديث على جويل ماتيب الذي يتحسن تدريجيًا لكنه في حاجة إلى البقاء لوقت إضافي خارج الفريق من أجل عدم عوده الإصابة له من جديد خاصةً وأن الفريق يحتاجه خلال الاستحقاقات المقبلة على المستوى القاري والمحلي مستقبلاً .