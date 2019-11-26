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شاهد.. بوستر أحدث أفلام حورية فرغلي"إستدعاء ولي عمرو"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:25 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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أثارت الفنانة حورية فرغلي، الحيرة لدي جمهورها بعد نشر "بوستر" يحمل صورتها ومكتوب عليه إستدعاء ولي عمرو، وذلك من خلال حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت حورية فرغلي الصورة، وكتب عليها: "إستدعاء ولي عمرو"، وظهرت حورية، خلال الصورة جالسة في فصل ومرتدية قميصًا باللون الأبيض، وكرافته باللون الكحلي، وكان شعرها منسدلا على كتفياها، وأمامها كشكول كتب عليه: "إستدعاء ولي عمرو".

ولاق البوستر تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفنانة المصرية، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "بالتوفيق يا قلبي"، وأضاف آخر: "وحشتينا ربنا معاكي"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا: "وأخيرًا هنشوفك في عمل سينمائي بالتوفيق".

يذكر أن آخر أعمال حورية فرغلي هو مسلسل "مملكة الغجر"، الذي شاركت به خلال رمضان الماضي، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي إجتماعي، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم فيفي عبده، وأحمد كرارة، وعبير صبري، وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا.
شاهد.. بوستر أحدث أفلام حورية فرغلي"إستدعاء ولي عمرو"
شاهد.. بوستر أحدث أفلام حورية فرغلي"إستدعاء ولي عمرو"
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