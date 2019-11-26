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مدير مصر للدراسات: أنفاق بورسعيد تساهم في تنشيط التجارة الداخلية وتوفير فرص العمل

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:24 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن أنفاق بورسعيد تعد إنجازا كبيرا يضاف لحجم الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضاف "أبوزيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن أنفاق بورسعيد تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تنشيط حركة التجارة الداخلية بين المحافظات، وربط شرق وغرب القناة، وسهولة نقل البضائع والأفراد والمواد الخام التي تحتاجها المشروعات التنموية خاصة في محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء التي ترعاها الدولة باهتمام بالغ.

وتابع مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن أنفاق بورسعيد تساهم في تحفيز المستثمرين على الدخول في مشروعات تنمية سيناء، خاصة في مجال الشحن والتفريغ والصناعات اللوجيستية، مشددًا على أن هناك اهتمام كبير جدًا من القيادة السياسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستفادة من التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تقدمها الحكومة المصرية، وتساهم في حل مشكلة البطالة بتوفير فرص العمل لأهالي سيناء.
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