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"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض"

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:24 م
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بوابة الفجر
أسماء قورة
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اختتمت وزارة الشباب والرياضة اليوم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض" والذي استمر خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٦ نوفمبر الجاري بمشاركة شباب ٢٩ دولة أفريقية بالمركز الأوليمبي بالمعادي من خلال احتفالية كبرى نظمتها الوزارة لتكريم المشاركين والخروج بتوصيات الملتقى.

وتناقشت دينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني حول التوصيات التي قدمها الشباب المشاركين في الملتقى وكان من أهمها "فتح يوم أفريقي أسبوعيا في أحد الأماكن التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة عدد الملتقيات الإفريقية، تنوع البرامج والأنشطة المقدمة للأفارقة، إنشاء منتدى شباب إفريقي دائم، إعداد مدربين أفارقة لنقل خبراتهم لذويهم في بلادهم.

وأكدت "فؤاد" أن مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب مفتوحة أمام الشباب الإفريقي لتدريبهم وتأهيلهم كما أن وزارة الشباب والرياضة نفذت إلى الآن ٢٠ مشروع متعلق بأفريقيا مشيرة إلى أنه بنهاية ديسمبر ٢٠١٩ سيصل إجمالي المشروعات الإفريقية ٢٦ مشروع.

وتضمنت فعاليات الملتقى عدة محاور من ضمنها "ورش عمل حول مفهوم السلام المجتمعي، مسرح تفاعلي، محاضرات عن ثقافة الإختلاف وقبول الآخر وأخرى عن حرية التعبير والتعايش السلمي ودور المرأة في بناء وتعزيز السلام الإجتماعي، ورش عمل تطبيقية عن كيفية التخطيط للمبادرات المجتمعية.

كما قامت الوزارة بتنفيذ جولات سياحية وتثقيفية للمشاركين إلى "مجمع الأديان، مشيخة الأزهر الشريف ومرصده العالمي للفتوى الإلكترونية، شارع المعز وخان الخليلي، الأهرامات"

وتم عقد جلسة حوارية مع الدكتور يوسف الورداني مساعد وزير الشباب والرياضة لمناقشة المبادرات المجتمعية التي قدمها المشاركين والتي وصل عددها إلى ٧ مبادرات والتي جاءت حول موضوعات تعليمية وهم "مبادرة عبقرينو والتي تتعلق بأضرار الإستعمال السئ لوسائل التكنولوجيا على الأطفال، مبادرة من غير معوقات والتي تستهدف إنشاء مركز إلكتروني لتوفير المادة العلمية للمعلمين وتصميم منهج متميز وتفاعلي للطلاب، مبادرة التعليم الذهبي والتي تدور حول مشكلة هروب الأطفال من المدارس، مبادرة حبيبي يا طالبي وتهدف إلى إقامة دورات تدريبية للمعلمين في كيفية التعامل مع الطلاب لحل مشكلة عدم حب الطلاب للمعلم والمدرسة، مبادرة تعلمي والتي تسعى إلى تمكين الفتيات من التعليم في مختلف المجالات، مبادرة من حقك تعيش في سلام والتي تهدف الى تحقيق نشر السلام بين شعوب إفريقيا والقضاء على العنصرية بجميع أشكالها، مبادرة تأسيسي والتي تتعلق بإعداد جيل واعد من خلال التدريي والتأهيل ".

وفي ختام الملتقى تم تنفيذ إحتفالية كبرى شملت تقديم عروض فنية فلكلورية تعكس التراث المصري كما تم تكريم المشاركين.
"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض"
"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض"
"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض"
"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض"
"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض"
"الشباب والرياضة" تختتم فعاليات ملتقى أفريقيا "بنكمل بعض"
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