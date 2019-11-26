رئيس حزب المصريين عن مشروعات بورسعيد: "ستحدث نقلة اقتصادية وتنمية حقيقية"

أثنى الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي أنفاق جنوب بورسعيد ومحور 30 يونيو، ومشروع المزارع السمكية بشرق بورسعيد ومشروع تطهير بحيرة المنزلة، قائلا: "ستحدث نقلة اقتصادية وتنمية حقيقية في البلاد".



وأكد "أبو العطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أن كل يوم يرد فيه الرئيس السيسي على المشككين بكل قوة وعلى أرض الواقع من خلال المشروعات القومية العملاقة والتي تخدم الاقتصاد المصري بكل قوة وجرأة، مشيرا إلى أن مصر تسير في طريق الدول العظمى والمتقدمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن مشروعات أنفاق بورسعيد قام بتنفيذها 6000 عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية وهي المقاولون العرب وأوراسكوم للإنشاءات، مشيرا إلى أنها تمت تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والخبير العالمي المصري المهندس هاني عازر.



وأوضح، أن الأنفاق تربط مدن القناة بسيناء مباشرة في أقل وقت ممكن، وأحد أهم عوامل جذب الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتا إلى أن المرور داخل الأنفاق يستغرق من ٥ إلى ٧ دقائق للسيارات بسرعة ٤٠ كيلومترا في الساعة ومن جنوب بورسعيد لشرق التفريعة ١٥ دقيقة.



وأشار، إلى أنه من ضمن أهداف هذه المشروعات هو تحقيق معدل نمو جيد، وتوفير فرص عمل للمصريين أيضا، مما يعكس رؤية الدولة والقيادة السياسية في إحداث تنمية حقيقية في سيناء ومحور قناة السويس.



ووجه رئيس حزب المصريين، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي لما يقدمه لمصر والمصريين من مشروعات قومية تساعد على تقدم البلاد وتدير عجلة الاقتصاد بشكل غير مسبوق ومعهود في مصر، مؤكدا أن مصر الجديدة والتي يتمناها كل المصريين تحت قيادة الرئيس السيسي حلم يتحقق.



وكان افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنفاق 3 يوليو جنوب محافظة بورسعيد، والتي تعد من أكبر المشروعات القومية، وتربط منطقة جنوب بورسعيد بسيناء، كما تربط غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس.



وتربط الأنفاق الجديدة بين قارتي أفريقيا وآسيا، وتمر أسفل المجرى الملاحي للقناة، ونفذها 6 آلاف عامل ومهندس مصري من كبرى شركات المقاولات المحلية، وتمر أسفل قناة السويس القديمة عند العلامة الكيلو 19.150 وعلى عمق 42 مترًا من سطح القناة، لتصل بين جنوب بورسعيد لشرق التفريعة لربط مدن القناة بسيناء مباشرة.