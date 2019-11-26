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خبر حزين في مانشستر سيتي يسعد ليفربول

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:18 م
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مانشستر سيتي وليفربول
مانشستر سيتي وليفربول
الفجر الرياضي
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يحتضن ملعب الاتحاد بالعاصمة البريطانية لندن مباراة غاية في القوة بين مانشستر سيتي ونظيره شاختار دونيتسك الأوكراني ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأبطال الأوروبي وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر.

 

ويستعد نادي مانشستر سيتي اليوم الثلاثاء لإستضافة نادي شاختار دونيستيك الأوكراني في الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا بملعب الإتحاد بمدينة مانشستر.

 

مانشستر سيتي – المتأهل سلفاً – يكفيه نقطة واحدة من مباراة اليوم ضد شاختار، ومواجهة الفريق القادمة ضد دينامو زغرب لحسم صدارة المجموعة الثالثة.

 

إصابة أجويرو

وتلقى النجم الأرجنتيني الدولي "سيرحيو أجويرو" إصابة قوية في الفخذ، سيغيب على إثرها لعدة أسابيع، بحسب ما أعلنه الجهاز الطبي للفريق ومدربه "بيب جوارديولا".

 

وسيغيب أجويرو عن عدة مواجهات هامة للفريق، أبرزها ديربي مدينة مانشستر في السابع من ديسمبر المقبل، ومواجهة أرسنال في يوم 15 ديسمبر، على أن يعود أمام ليستر سيتي يوم 22 ديسمبر المقبل.

 

جابريل خيسوس ينتظر الفرصة

في المقابل أبدى المهاجم الدولي البرازيلي "جابريل خيسوس" إستعداده التام لخوض لقاء شاختار، وذلك من خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة.

 

وصرح خيسوس قائلاً: " أشعر بالحزن والأسف تجاه أجويرو بسبب إصابته، لكنني سأسعى لإثبات إستعدادي للعب خلال التدريبات، أريد تقديم كل شئ للفرق".

 

وتابع: " الجلوس على طاولة الإحتياط أمر صعب، أنا مثل أي لاعب أريد اللعب والمشاركة كثيراً، أنا لست سعيداً بعدم اللعب، أريد تحسين آدائي".

 

وأضاف: "حينما قررت الإنتقال لمانشستر سيتي، كنت أعلم صعوبة المنافسة مع أجويرو، فهو هداف الفريق وأحد أهم لاعبي الفريق".

 

تصريحات جوارديولا قبل مواجهة مانشستر سيتي وشاختار دونيستيك

من جانبه علق جوارديولا قائلاً: "بالطبع حزين لغياب أجويرو، نحتاجه مع الفريق في قادم المنافسات، لسوء الحظ نعاني هذا الموسم مع الإصابات".

 

وتابع: " ولكنه في المقابل لدينا جابريل خيسوس ورحيم ستيرلنج، بإمكانهم تعويض جوارديولا، عند وصول خيسوس، لاحظت مجهوده وإنطلاقته الرائعة، ينتظر خيسوس مستقبل رائع، هو مهاجم البرازيل الأول رفقة فيرمينو".

 

ترتيب المجموعة الثالثة قبل مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وحيتل مانشستر سيتي قمة المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لكل من شاختار دونيستيك الأوكراني ودينامو زغرب الكرواتي، ونقطة وحيدة لنادي أتالانتا الإيطالي.

 

 

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مانشستر سيتي ليفربول الاخبار الرياضية اخبار الرياضة اجويرو

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