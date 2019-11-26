عاجل.. رد ناري من خالد الغندور على رئيس الزمالك

رد خالد الغندور لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بمنتخب مصر ونادي الزمالك على التصريحات التي أدلى بها مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة البيت الأبيض بإنه رفض التوقيع على عقود إنضمامه لقناة الزمالك بسبب المقابل المادي.

وكتب منصور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر " من خلال تغريده " الحمد لله أنا مضيت في قناة نادي الزمالك من قبل ماتش إنبي وكان تصوير البرومو اليوم والقناة خلال أسابيع " .

وجاء رد الغندور على رئيس الزمالك بعد أن خرج صباحًا وأكد رفض " بندق " التوقيع على بنود التعاقد لإنضمامه إلى القناة الرسمية للفريق التي كانت ستنطلق على القمر الصناعي نايل سات .

ولم يقف منصور على توجيه الإنتقادات لخالد الغندور فحسب بل طالت سهام إنتقاده أحمد جمال الذي رفض هو الآخر الظهور على القناة في تمام الساعة السادسة مساءاً ودخل في عناد مع الغندور حول موعد برنامجه الذي كان سيبث في الساعة الحادية عشر .





وكان الزمالك قد تعرض لخسارة مفاجأة يوم أمس من نادي إنبي بهدف واحد مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد السلام لحساب مؤجلات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز .



