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نشرة حوادث "الفجر": فرارجي الهرم يصل مسرح الجريمة.. وشخصان يطلقان النيران على سائق

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:16 م
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بوابة الفجر
نورهان ممدوح
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شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم الثلاثاء، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الفجر"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الفجر أبرز تلك الأخبار:

بعد التحفظ على 4 شهود إثبات.. النيابة تطالب بأقصى عقوبة بـ"حرق كنيسة كفر حكيم"
واجهت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شاهد إثبات ثالث جاء للإدلاء بأقواله في إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، بما جاء في أقواله من تناقض وسألته عما إذا كان مصر على هذا التناقض من عدمه فأجاب الشاهد " أنا مشهدتش زور "، وللتفاصيل اضغط هنا.

بعد قتله لزوجته.. النيابة تصطحب "فرارجي" لمسرح الجريمة بالهرم
اصطحب فريق من النيابة، بجنوب الجيزة، "فرارجي" ويدعى "كمال" في عقده الرابع من العمر، لمسرح الجريمة، بعد تمزيق جسد زوجته بواسطة "السيف" وطعنها 40 طعنة، وذلك لتمثيل جريمته وكيفيه ارتكابها، وللتفاصيل اضغط هنا.

لضربه أمهما.. استمرار حبس عامل قتل شقيقه بـ"سكين" في عين شمس
أصدر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح عين شمس، قرارا بتجديد حبس عامل طعن شقيقه بسبب تعدي المجني عليه بالضرب على والدته، وللتفاصيل اضغط هنا.

بـ"بنادق آلية".. ضبط شخصين أطلقا النيران على سائق في المنوفية
تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبالها (سائق- سن 30، مقيم قرية دروة بدائرة المركز "مصابًا بطلق ناري") حالته العامة سيئة ولا يمكن استجوابه، وللتفاصيل اضغط هنا.

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