"العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم" شعب الإمارات يختارها لإحياء حفل رأس السنة

يذكر أن آخر حفلات الفنانة نانسي عجرم، وحفلاً غنائيًا كبيرًا أقامته بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية معالي المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.





وقدمت في الحفل مجموعة كبير من أغانيها، وسط تفاعل وصيحات جميع الحاضرين هزت أركان المسرح.