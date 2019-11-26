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"العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم" شعب الإمارات يختارها لإحياء حفل رأس السنة

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 04:15 م
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نانسي عجرم
نانسي عجرم
نور طلعت
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اختار شعب الإمارات نجمتهم المفضلة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، لقضاء ليلة رأس السنه معها بإحيائها حفل غنائي ضخم يوم 31 من شهر ديسمبر المقبل.

ويحمل الحفل شعار "العاصمة تحتفل مع نانسي عجرم"، حيث سيقام في جزيرة "المارية" بأبوظبي، وتبدأ الاحتفالات من الساعة 7 مساًء بعرض من الألعاب النارية المبهرة، لتبدأ بعدها نجم الحفل الفنانة نانسي عجرم، فقرتها الغنائية لتقدم مجموعة من أبرز وأجمل أغانيها وسط حضور جماهيري من المتوقع أن يكون كبيرا.

وتتمتع نانسي، بجماهيرية وشعبية كبيرة في الإمارات جعلتها أن تكون نجم حفلهم في ليلة رأس السنة.

في سياق آخر تستعد نانسي، لعرض برنامج "ذا فويس كيدز"، خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث تشارك به كعضوة لجنة تحكيم.
وسيتم عرضه عبر قناة "إم بي سي" مصر.

يذكر أن آخر حفلات الفنانة نانسي عجرم، وحفلاً غنائيًا كبيرًا  أقامته بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض تحت رعاية معالي المستشار ترك آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وقدمت في الحفل مجموعة كبير من أغانيها، وسط تفاعل وصيحات جميع الحاضرين هزت أركان المسرح.
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