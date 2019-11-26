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الخميس.. مؤتمر صحفي لكشف تفاصيل مهرجان الإسكندرية المسرحي

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:59 م
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مهرجان الإسكندرية المسرحي
مهرجان الإسكندرية المسرحي
الفجر الفني
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تعقد إدارة مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة يوم الخميس المقبل الموافق ٢٨ نوفمبر مؤتمرا صحفيا بديوان محافظة الإسكندرية في تمام الواحدة ظهر، لكشف تفاصيل الدورة الأولى للمهرجان المزمع انطلاقها في الفترة ما بين ٣ إلى ٨ ديسمبر المقبل.

 

ومن المقرر أن يقام المؤتمر بحضور د. عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، د. أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، د. علاء عبد العزيز رئيس المهرجان.

 

يقام المهرجان في  الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر المقبل بمدينة الإسكندرية، تحت إشراف أكاديمية الفنون المصرية، ويشارك فيه طلاب المعاهد والكليات المتخصصة في الفنون المسرحية، داخل جمهورية مصر العربية وخارجها.

 

ويهدف المهرجان إلى تشجيع التبادل الثقافي بين طلاب الشعوب العربية المختلفة، والحث على إقامة حوار إيجابي مثمر للحضارات، ومنح فرص غير محدودة لطلاب الأقسام المتخصصة لممارسة المسرح، وتوفير مناخ يشجعهم على تقديم عروضهم بالصورة التي تبرز إمكاناتهم الفنية.

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