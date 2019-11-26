Advertisements
Advertisements
Advertisements

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط بنسبة 1.7% في ختام التعاملات

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:49 م
Advertisements
نأ
نأ
نيفين سمير
Advertisements

سوق الأسهم السعودية 

أنهي سوق الأسهم السعودية ،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي  بنسبة 1.7% خاسراً 135.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7877.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.74% رابحاً 389.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6175.04 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى  سوق الأسهم السعودية اليوم نحو  190.1 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 62 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.
 
قطاع إنتاج الأغذية يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة السعودية 

وعن أداء القطاعات بسوق دبي المالي فقد ارتفع نحو  18 قطاعا على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.15%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.91%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.70%، فقطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.40%.
 
الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، جاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم سابتكو نسبة 4.06%، ثم أسمنت حائل بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم "مجموعة صافولا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.56% ثم أكسترا بنسبة 4.20%، ثم الأهلى بنسبة 4.03%.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النسب

أخبار تهمك

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ ساعة

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ ساعتين

مفاجأة.. ميسي يكشف موعد رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

زيدان يوجه صفعة قوية لصفقة القرن

منذ ساعتين و 6 دقيقة

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

موضوعات متعلقة

مؤشر بورصة "السعودية" يهبط 0.05% بختام أخر جلسة في الأسبوع

سوق الأسهم السعودية يتراجع بنسبة 0.20% بمستهل جلسة الأحد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يصعد 1.29% بختام التعاملات

قطاع "تجزئة الأغذية" يقود سوق الأسهم السعودية للصعود 0.61% في ختام التعاملات

16 قطاعاً يقود سوق الأسهم السعودية للصعود خلال تعاملات اليوم

مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.13% بمستهل جلسة الخميس

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:57 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

02:57 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status