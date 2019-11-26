مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط بنسبة 1.7% في ختام التعاملات





سوق الأسهم السعودية





أنهي سوق الأسهم السعودية ، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.7% خاسراً 135.86 نقطة ليغلق عند مستوى 7877.83 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.74% رابحاً 389.98 نقطة ليغلق عند مستوى 6175.04 نقطة ، وبلغ حجم التداول فى سوق الأسهم السعودية اليوم نحو 190.1 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 62 شركة، فيما تراجعت 118 شركة.

قطاع إنتاج الأغذية يتصدر القطاعات المرتفعة ببورصة السعودية





وعن أداء القطاعات بسوق دبي المالي فقد ارتفع نحو 18 قطاعا على رأسها قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 3.17%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.15%، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.91%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.70%، فقطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.68%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.47%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.40%.

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم





وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بسوق الأسهم السعودية اليوم ، جاء سهم "أنعام القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.95%، ثم سابتكو نسبة 4.06%، ثم أسمنت حائل بنسبة 3.24%، فيما تصدر سهم "مجموعة صافولا" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 5.56% ثم أكسترا بنسبة 4.20%، ثم الأهلى بنسبة 4.03%.