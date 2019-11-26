شووت Sutrim مشاهدة مباراة الاسماعيلي والجزيرة بدون تقطيع Ismaily LIVE كورة ستار بث مباشر ماتش الاسماعيلي AD Sport Match

مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة Ismaily vs Forums بث مباشر ضمن مباريات الآياب فى بطولة كأس محمد السادس للاندية الابطال مشاهدة مباريات اليوم 26 نوفمبر بث مباشر فى منافسات دور السادس عشر من البطولة العربية، يلا كورة مشاهدة مباراة اليوم بث مباشر .





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مشاهدة مباراة الإسماعيلي فى البطولة العربية حيث يستضيف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة اللقاء الذى يجمع الفريقين اليوم





بث مباشر مباراة اليوم يسعى فيها الفريقين لتحقيق الفوز وهى لقاء الاياب للفريقين وقد انتهى لقاء الذهاب بفوز الاسماعيلي بهدفين .





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الجزيرة Vs الإسماعيلي.

البطولة : البطولة العربية للأندية (دور الـ 16 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 1 .

الملعب : استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة .

المعلق : لم يحدد بعد .

نتيجة مباراة الذهاب : الإسماعيلي (2-0) الجزيرة.





موعد المباراة :

في تمام الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت سوريا







