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"سعادتك".. جديد التونسية مروى عيسى مع لايف ستايلز ستوديوز (فيديو)

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:51 م
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مروى عيسى
مروى عيسى
أحمد رمضان متولي
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أصدرت شركة لايف ستايلز ستوديوز، فيديو كليب "سعادتك" للمطربة مروى عيسى، من خلال الخطة الإنتاجية العصرية، التي تعتمدها الشركة في اختيارها لمشاريعها الفنية التي توسعت بشكل كبير في العالم العربي ووصلت اليوم الى تونس مع مروى عيسى النجمة الجميلة والموهوبة، بفكر موسيقي متجدد ورؤية فنية متطورة تدمج ما بين الحداثة والأصالة.

 

"سعادتك" عمل إنتاجي فني جديد جمع لايف ستايلز ستوديوز والفنانة مروى عيسى بفيديو كليب من إخراج عادل سرحان تم إصداره عبر قناة الشركة الرسمية على موقع يوتيوب ، وتم تصويره في لبنان في عدد من المناطق حيث تلعب فيه مروى دور الفتاة التي تقع بغرام شاب وتحاول ان تلفت نظره إليها ، فتقتحم "مسرح النجوم" وتأخذ مكان المغنية.

 

التحضير للعمل استغرق فترة طويلة من الوقت ، وكانت الشركة قد اختارت الموسيقى في البداية مع الملحن "بينو Bino" ومن ثم وقع الإختيار على مروى لتقديمها، وتعاون أحمد سامي ورامي جمال الدين على كتابة كلماتها.

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