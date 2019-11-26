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حبس عاطلين لسرقتهما المساكن في التجمع 4 أيام

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:49 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس عاطلين اشتركا في تكوين تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالتجمع، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا من العقيد سمير مجدي مفتش قطاع القاهرة الجديدة بورود معلومات لمباحث قسم شرطة التجمع الخامس بقيام (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين سبق اتهامه في عدد 5 قضايا آخرهم قضية سرقة مسكن، ومراقب تحت شرط على ذمة ذات القضية، وهارب من المراقبة) بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع أحد أصدقائه، تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن بأسلوب كسر الباب، وأنهما وراء ارتكاب العديد من حوادث سرقات المساكن.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وقيامهما بارتكاب 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، منها سرقة مصوغات ذهبية تقدر بـ45 ألف جنيه، و6 هاتف محمول، و4 آي باد، ومبالغ مالية تقدر بـ55 ألف جنيه.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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