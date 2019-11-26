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تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت في ختام جلسة الثلاثاء

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:41 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت 

أنهت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، علي تراجع جماعي لكافة المؤشرات ، حيث تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.59% خاسراً 34.84 نقطة ليغلق عند مستوى 5824.80 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.75% خاسراً 48.31 نقطة ليغلق عند مستوى 6373 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.15% خاسراً 6.98 نقطة ليغلق عند مستوى 4752.40 نقطة ، وجرى التداول ببورصة الكويت على عدد 203.8 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون دينار كويتى عبر 8561 صفقة.
 
7 قطاعات مرتفعة ببورصة الكويت اليوم 

وقطاعياً فقد هبطت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 5.16%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.86%، ثم قطاع العقار بنسبة 2.09%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.10%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.61%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.52%.
 

الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بورصة الكويت 

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وإنخفاضاً بورصة الكويت ، فقد جاء سهم "شركة كامكو للاستثمار" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تلاه شركة برقان لحفر الآبار والتجارة والصيانة بنسبة 10%، ثم شركة المساكن الدولية للتطوير العقارى بنسبة 9.89%، فيما تصدر سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شركة بوبيان للبتروكيماويات بنسبة 9.91%، ثم شركة المدار للتمويل والاستثمار بنسبة 9.32%.
 
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