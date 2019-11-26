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"100 مليون صحة": جهود عظيمة تمت بمنظومة التأمين الصحي الشامل
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:46 م
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هدى عبدالرازق
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قال الدكتور جلال الشيشيني، نائب رئيس الحملة القومية 100 مليون صحة، إن اطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل سينقل منظومة الصحة في مصر إلى مكان آخر، مؤكدًا أن كل المبادرات الرئاسية التي تم اطلاقها هى جزء من منظومة التأمين الصحي.
وأشار "الشيشيني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن العاملين في منظومة التأمين الصحي لا ينامون لتحقيق الهدف المطلوب، وهدفهم هو تغطية كل محافظات مصر بالخدمة الصحية الجيدة.
وأكد أن هناك جهود عظيمة تمت بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مطالبا مواطني بورسعيد بالتوجه للاشتراك في المنظومة الصحية الجديدة، والدولة ستتحمل قيمة اشتراكات الفئات غير القادرة.
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