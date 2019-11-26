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لأول مرة .. "كاف" يختار مصريا بلجنة خبراء الإعلام

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:43 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار الصحفي المصري مصطفى طنطاوي، لعضوية لجنة خبراء الإعلام ب "كاف"، وهي أعلى هيئة معنية بالشأن الإعلامي داخل القارة السمراء، ويضع أعضاؤها الخطة الإعلامية للاتحاد الأفريقي واستراتيجيته الإعلامية بمنافساته وأحداثه المختلفة، وهو ما يعطيه الفرصة أيضا للتصويت عن الصحافة الأفريقية في جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل كل عام.

جاء ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة التنفيذية، بالاتحاد الأفريقي، والتي أعلن قراراتها رئيسها أحمد أحمد، وجاء أولها اعتماد الإصلاحات الجديدة داخل "كاف" واعتماد تشكيل اللجان بعد ضم أعضائها الجدد، ومنها انضمام الصحفي المصري مصطفى طنطاوي إلى لجنة خبراء الإعلام.

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي ينال فيها مصري شرف الانضمام لتلك اللجنة بمسماها الجديد، بعد تغيير الاسم من اللجنة الإعلامية إلى لجنة خبراء الإعلام، التي يتكون أعضاؤها من سبعة خبراء فقط من ٥٤ دولة تمثل القارة السمراء.

يذكر أن طنطاوى قد تم اختياره العام الماضي محاضرا للإعلام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليكون محاضرا زائرا بدبلوم الإدارة الرياضية والقانون وفنون الاتصال، والذي يتم تدريسه بجامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات الرياضية بسويسرا، والذي يعد الذراع العلمي للفيفا.

طنطاوي حاصل على العديد من الشهادات المصرية والدولية فى الإدارة والإعلام ويتميز بقدرته على التحدث بثلاث لغات غير العربية وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وهو عضو عامل بنقابة الصحفيين المصريين ورابطة النقاد الرياضيين، وعمل في العديد من الوكالات والصحف والقنوات والمواقع، ومستشارًا إعلاميًا للعديد من الهيئات والشخصيات الرياضية والسياسية والعامة، كما عمل من قبل مديرًا للمركز الإعلامى بإتحاد الكرة المصرى ومشرفًا على الإعلام بالمنتخبات الوطنية ومتحدثًا رسميًا للمنتخب الوطنى مع كوبر، وعمل مديرا للإعلام بشركة بريزنتيشن سبورتس منذ نشأتها وحتى أغسطس الماضي، وتم اختياره مؤخرا مديرا لإدارة الإعلام والاتصال بشركة استادات، ومتحدثا رسميا باسمها.

كما عمل طنطاوي مسئولاً للإعلام بالعديد من المباريات المهمة بالدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المصرى وأيضا الإماراتى وكأس الخليج العربى ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وتصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم وشارك بكأس العالم ٢٠١٠ وكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٣ بجنوب أفريقيا، وكأس العالم بالبرازيل ٢٠١٤، وروسيا ٢٠١٨، ومسئولا إعلاميا بكأس الأمم الأفريقية ٢٠١٩، وأخيرا نجاحه كممثل إعلامي ل "كاف" في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة.
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