لأول مرة .. "كاف" يختار مصريا بلجنة خبراء الإعلام

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار الصحفي المصري مصطفى طنطاوي، لعضوية لجنة خبراء الإعلام ب "كاف"، وهي أعلى هيئة معنية بالشأن الإعلامي داخل القارة السمراء، ويضع أعضاؤها الخطة الإعلامية للاتحاد الأفريقي واستراتيجيته الإعلامية بمنافساته وأحداثه المختلفة، وهو ما يعطيه الفرصة أيضا للتصويت عن الصحافة الأفريقية في جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل كل عام.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اختيار الصحفي المصري مصطفى طنطاوي، لعضوية لجنة خبراء الإعلام ب "كاف"، وهي أعلى هيئة معنية بالشأن الإعلامي داخل القارة السمراء، ويضع أعضاؤها الخطة الإعلامية للاتحاد الأفريقي واستراتيجيته الإعلامية بمنافساته وأحداثه المختلفة، وهو ما يعطيه الفرصة أيضا للتصويت عن الصحافة الأفريقية في جوائز الاتحاد الأفريقي للأفضل كل عام.

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي ينال فيها مصري شرف الانضمام لتلك اللجنة بمسماها الجديد، بعد تغيير الاسم من اللجنة الإعلامية إلى لجنة خبراء الإعلام، التي يتكون أعضاؤها من سبعة خبراء فقط من ٥٤ دولة تمثل القارة السمراء.

يذكر أن تلك هي المرة الأولى التي ينال فيها مصري شرف الانضمام لتلك اللجنة بمسماها الجديد، بعد تغيير الاسم من اللجنة الإعلامية إلى لجنة خبراء الإعلام، التي يتكون أعضاؤها من سبعة خبراء فقط من ٥٤ دولة تمثل القارة السمراء.