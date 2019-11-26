Advertisements
Advertisements
Advertisements

لايف stream اونلاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة في البطولة العربية live

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:39 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements
يستضيف ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي لقاء فريق الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

موعد مباراة الإسماعيلي والجزيرة..
تنطلق مباراة الإسماعيلي والجزيرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ،
والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي..
تذاع مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي بشكل حصري عبر قناة أبو ظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.

وكان الفريق المصري نجح في حسم مباراة الذهاب لصالحه بهدفين دون رد ، من توقيع اللاعب الناميبي بينسون شيلونجو في الدقيقتين 39 و63.
Advertisements

أخبار تهمك

نجم الأهلي يطلب المشاركة أو الرحيل

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. ميسي يكشف موعد رحيله عن برشلونة

منذ أقل من ساعتين

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

الآن

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان بث مباشر beIN YouTube مجانًا بدون تقطيع Real vs Psg شاهد ماتش ريال مدريد

الآن

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

تعليق مثير من الأهلي بعد خسارة الزمالك أمام إنبي (صورة)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رئيس الزمالك يرفض لعب السوبر الإفريقي بقطر ويكشف عن مؤامرة حبس اللاعبين

منذ حوالي 3 ساعات

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

الآن

خاص.. أول رد من الكاف على عدم خوض الزمالك السوبر الإفريقي

منذ ساعة

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بعد قرار مرتضى منصور.. 3 عقوبات قاسية في انتظار الزمالك من "الكاف"

منذ ساعتين و 6 دقيقة

أول قرار من مرتضي منصور بعد هزيمة الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

عرض أوروبي يهدد صفقة الأهلي النارية

منذ ساعتين

تعرف على تفاصيل الإتفاق بين الأهلي وكهربا

منذ حوالي 12 ساعة

زيدان يوجه صفعة قوية لصفقة القرن

منذ ساعتين و 6 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:57 م

خاص| عملاق أوروبي يطلب التعاقد مع عمار حمدي

يلا شوت REAL MADRID مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان بث مباشر KORA LIVE رابط ماتش الريال NOW

09:15 م

شيرين سيف النصر تُفجر مفاجأة عن الصورة المنسوبة إليها

11:11 ص

عاجل.. نيمار يتعرض لضربة قاضية ضد ريال مدريد

02:57 م

يلا شووت PLUS مشاهدة مباراة ريال مدريد وباريس سان جيرمان REAL VS PSG بث مباشر KOOORA GOAL رابط ماتش ريال مدريد beIN HD

09:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status