لايف stream اونلاين بث مباشر | مشاهدة مباراة الإسماعيلي والجزيرة في البطولة العربية live

يستضيف ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي لقاء فريق الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

يستضيف ستاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي لقاء فريق الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي مساء اليوم الثلاثاء في إياب دور ال16 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

تنطلق مباراة الإسماعيلي والجزيرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ،

تنطلق مباراة الإسماعيلي والجزيرة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة ،

والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

والساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ،والساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.