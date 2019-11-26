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أستاذ تمويل: تقرير "فيتش" رسالة للمستثمرين أن الاقتصاد المصري آمن (فيديو)
الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:38 م
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رقية جمال
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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن وكالة التصنيف الائتماني العالمي "فيتش" تبقى على التصنيف الائتماني لمصر عند "+B " مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذا أمر هام جدًا لمؤسسات الاستثمار والأعمال.
وأوضح "إبراهيم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع التصنيف الائتماني لمصر عامل جذب للمستثمرين؛ لكون عامل المخاطر في الاقتصاد يكون منخفض، وبالتالي العوائد تكون شبه مؤمنة.
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن تقرير وكالة فيتش رسالة للمستثمرين أن الاقتصاد المصري آمن، ويعود على المستثمرين بمزيد من العوائد، مشيرًا إلى أن ما يصدر من تقارير يعتمد على معدلات النمو الذي تشهد ارتفاع مستمر حيث وصلت لـ 5.6%، مع انخفاض معدل التضخم الذي وصل لـ 4.7%.
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