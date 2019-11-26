أسر ياسين لـ"الفجر الفني": مسلسلي مع منه شلبي 10 حلقات فقط

كشف الفنان أسر ياسين، عن تفاصيل مسلسله الجديد الذي يجمعه بالفنانة منه شلبي، ويحمل عنوان "في كل أسبوع يوم جمعه".

وقال أسر، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني":"بدأت تصوير شخصيتي داخل أحداث مسلسل "في كل يوم جمعة" مع الفنانة منه شلبي، مؤكدا علي عرضه خارج شهر رمضان الكريم".

وأضاف: "أن المسلسل يضم 10 حلقات فقط، وبمجرد الانتهاء من تصويره سيتم عرضه علي إحدي المنصات الإلكترونية".

وعن تعاونه مع الفنانة منه شلبي، قائلا: "سعيد جدا بالتعاون معها لأنها فنانة حقيقية، وأهنئها علي جائزة "فاتن حمامة" التي فازت بها علي هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، فهي تستحقها بجدارة.

يذكر أنه مسلسل " في كل أسبوع يوم جمعة" رواية تحمل نفس الاسم للأديب والكاتب الكبير إبراهيم عبدالمجيد، معالجة درامية إياد إبراهيم، وسيناريو وحوار إياد إبراهيم ومحمد هشام عبيه وسمر عبدالناصر.

وتحكي الرواية عن جروب افتراضي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتم من خلاله بعض الجرائم الغامضة ويكتشف من خلال أعضاء الجروب الكثير من التفاصيل الإنسانية والاجتماعية المشوقة لجميع الأبطال.

ويشارك في المسلسل سوسن بدر وعارفة عبدالرسول ومي الغيطي وإخراج محمد شاكر خضير.