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المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا سيارة أجرة ومبالغ مالية من المواطنين بالبساتين

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:32 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة متهمان بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بسرقة سيارة أجرة ومبلغ مالي من مواطنين بالبساتين.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الظاهر الجرف، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، وخالد عبد الغفار النجار.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "س.ع"، و"ع.م"، وآخر انقضت الدعوي الجنائية بشأنه لوفاته، بسرقة سيارة أجرة مملوكة للمجني عليهما "جمال.م"، و"محمد.ش"، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع على الأول، إذا استوقفاه زاعمين رغبتهما في الوصول إلى وجهة قصداها مكرًا، وما أن ظفر بمرادهما حتي سقاه ثانيهما شراب منوم فأسقطه مغشيًا عليه، وتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات.
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