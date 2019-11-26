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كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:17 م
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عروض كارفور
عروض كارفور
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عروض كارفور نوفمبر

 تواصل سلاسل محلات كارفور طرح العروض والخصومات خلال شهر نوفمبر الجارى في ما يعرف بعروض البلاك فرايدي التى يشارك فيها الكثير من السلاسل التجارية والعلامات التجارية التي تقدم كافة المنتجات ـويعتبر كارفور واحد من اهم السلاسل التجارية المشاركة في هذه العروض حيث يتمتع بقاعدة جماهير كبيرة ويقدم مجموعة مميزة وكبيرة من الخصومات على مجموعة متنوعة من السلع والمنتجات ونستعرضها فيما يلي:

كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض


 عروض كارفور خلال شهر نوفمبر 2019
 تضمنت عروض كارفور السلع والمنتجات المختلفة، فضلا عن والاطعمة المجففة والمجمدة التى تحتاج اليها الاسرة المصرية خاصة للمدارس والاطفال فضلا عن بعض الاجهزة والسلع المنزلية وغيرها فضلاً عن الخصومات على بعض المسليات والحلويات وغيرها.

كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض
كارفور يواصل عروضه في البلاك فرايدي خلال نوفمبر 2019 .. تعرف على الخصومات والعروض

عروض كارفور البلاك فرايدي
سجل سعر الموزة البقري لتسجيل 124 جنيه، وخفض سعروستو بقري من 143.95 جنيه إلي 126.95 جنيه، وانتركوب أو ريب أي بقري بسعر 126 جنيه، فراخ فليه بسعر 74.95 جنيه فراخ طازجة طازجة صدور دجاج بالعظم 44.95 جنيه، اوراك فراخ 34.95 جنيه، جمبري صغير 99.95 جنيه، سمك فيليه 39.95 جنيه، سمك ماكريل 29.95 جنيه.
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