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تعرف على مشتملات معرض قصر البارون بعد افتتاحه

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 03:27 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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قالت الدكتورة نڤين نزار معاون وزير الآثار لشئون العرض المتحفي، إن العرض داخل قصر البارون إمبان سيروي تاريخ حي هيليوبوليس، عبر العصور المختلفة.

وجاءت تصريحات نزار على هامش جولة لوزير الأثار ونواب البرلمان أعضاء لجنة الأثار والسياحة والثقافة لتفقد آخر تطورات أعمال القصر تمهيدًا لافتتاحه.

وأوضحت نزار أن العرض داخل القصر سيشمل مجموعة متنوعة من الصور والوثائق الأرشيفية والرسامات الإيضاحية والخرائط والمخاطبات الخاصة بتاريخ حي مصر الجديدة "هيليوبوليس و المطرية" عبر العصور المختلفة بالإضافة إلى أهم معالمها التراثية، ومجموعة متنوعة الصور والخرائط والوثائق والأفلام تحكي تاريخ مصر الجديدة ومظاهر ونمط الحياة في تلك الفترة الزمنية المميزة.

وكان وزير الأثار قد استقبل صباح اليوم بقصر البارون إمبان بمصر الجديدة، النائب أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والآثار والأعلام وعدد من أعضاء اللجنة، وذلك لتفقد آخر مستجدات أعمال مشروع ترميم القصر تمهيدًا لافتتاحه قريبًا، وإعادة تأهيله ليصبح معرضًا يروي تاريخ حي هيليوبوليس على مر العصور، وتضمنت الزيارة جولة بحديقة القصر لتفقد اعمال الأسوار ومنطقة الاستقبال والتذاكر وخدمات الزائرين وعربة الترام القديمة لحي مصر الجديدة المعروضة بها، بالاضافه الى القصر من الداخل و أدواره المختلفة والسطح الخاص به. 

وخلال الجولة، استمع وزير الآثار وأعضاء اللجنة إلى شرح مفصل عن أعمال الترميم التي تم تنفيذها، ومشروع إعادة تأهيل القصر وسيناريو العرض بالقاعات المختلفه به، كما ناقشوا مسار الزيارة داخل القصر وقاعاته، حيث بلغت نسبة الأعمال التي تم الانتهاء منها بالقصر تبلغ ٩٥٪؜ ، وهي تتم على قدم وساق تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تمهيداً للافتتاح الوشيك، وتبلغ تكلفه المشروع أكثر من ١٠٠ مليون جنيه. 

وبدأت أعمال الترميم منذ يوليو 2017، حيث تجرى على قدم وساق بتكلفة بلغت 104 ملايين جنيه، تساهم الحكومة البلجيكية فى المشروع بمنحة قدرها 16 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه حتى الآن تم الانتهاء من أعمال التدعيم الإنشائى لأسقف قصر البارون، وترميمها وتشطيب الواجهات وتنظيف وترميم العناصر الزخرفية الموجودة به، وإستكمال النواقص من الأبواب والشبابيك، والانتهاء من ترميم الأعمدة الرخامية والأبواب الخشبية والشبابيك المعدنية وترميم الشبابيك الحديدية المزخرفة على الواجهات الرئيسية واللوحة الجدارية أعلى المدخل الرئيسي، و التماثيل الرخامية بالموقع العام، كما تم البدء فى أعمال رفع كفاءة الموقع العام للقصر وتنسيق الحديقة الخاصة به.
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